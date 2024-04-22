Bakan Uraloğlu açıkladı: 23 Nisan'da Marmaray ve metro ücretsiz mi olacak? 23 Nisan'da toplu taşıma bedava mı?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl da yurt genelinde coşkuyla kutlanacak. Yurttaşlar ise 23 Nisan'da toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. Konuya dair Bakan Uraloğlu’ndan bir açıklama geldi.

DHA
Yayınlanma: 22.04.2024 - 14:37
Bakan Uraloğlu açıkladı: 23 Nisan'da Marmaray ve metro ücretsiz mi olacak? 23 Nisan'da toplu taşıma bedava mı?
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Ulaştirma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy-Metro hattı ve İzmir'de İZBAN'ın ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bakanlık olarak her türlü tedbiri aldıklarını belirterek, "Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın bayram coşkusunu aileleri ile birlikte doya doya yaşamasını istiyoruz" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 4 Nisan tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda Ankara ve İstanbul'da bakanlığa bağlı toplu ulaşım araçlarında taşıma hizmetinin ücretsiz olacağını kaydeden Uraloğlu, "Dünyada örneği olmayan bir bayram olan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkulu bir şekilde kutlanması için Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy-Metro hattı ile İzmir'de İZBAN ücretsiz hizmet verecektir" ifadelerini kullandı. 


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