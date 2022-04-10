İstanbul’da minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

10 Nisan 2022 Pazar, 17:15

Kaza, saat 15.30 sıralarında Avcılar Yeşilkent Mahallesi Amasyalılar Caddesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, sürücüsünün caddede makas atarak ilerlediği 06 MFF 43 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Erol A.’nın kullandığı 34 LLC 166 plakalı servis minibüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü, şoför koltuğunda sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine gelene kadar vatandaşlar sıkışan sürücüyü kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

İtfaiye ekipleri iş makineleriyle kaportayı keserek sıkışan sürücüyü çıkardı. Sedyeye alınan yaralı sürücü ambulansla Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi’ne götürüldü. Servis minibüsü içinde bulunan şoför Erol A.’nın ailesi ve yakınları arasındaki bir çocuğun da kafasından hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Kaza nedeniyle Amasyalılar Caddesi’nde iki yönlü trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla cadde trafiğe açıldı.