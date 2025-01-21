İstanbul'da MLKP operasyonu: 37 şüpheli gözaltına alındı

Yayınlanma: 21.01.2025 - 09:22

Güncelleme: 21.01.2025 - 09:22

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, silahlı terör örgütü MLKP'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, terör örgütünün Kasım ayını "Ölümsüzler Ayı" ilan etmesi sebebiyle örgüt mensupları tarafından yapılan mezar anmaları ve kapalı alan toplantılarına katıldıkları, örgütün açık alan yapılanması olduğu öne sürülen Ezilenlerin Sesi Partisi (ESP) ve örgütün gençlik yapılanması olduğu iddia edilen Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) içerisinde faaliyet yürüttükleri, terör örgütü propagandası yapılan korsan eylemlere katıldıkları, örgüt mensuplarının duruşmalarını takip ederek cezaevinde ziyaret ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik yakalama ve gözaltı kararı verildi.

46 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Terör örgütü MLKP içerisinde faaliyet yürüttüklerine dair haklarında ifadeler olan, ayrıca fiziki ve teknik takip yapılan 46 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul'da, örgütün açık alan yapılanması olan SGDF ve BEKSAV'ın adresi dahil olmak üzere 35 adrese ve Ankara, Eskişehir, Yalova, İzmir ile Diyarbakır'da 13 adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

37 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonlar kapsamında 37 şüpheli yakalanırken, çok sayıda örgütsel dokümanı, yasak yayın ve örgüte ait bayrak ile flama ele geçirildiği belirtildi. Yakalanamayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.