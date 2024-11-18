İstanbul'da motosikletli saldırganlar ateş açtı!

Fatih'te işyerinden çıkan M.K.B. ve arkadaşlarına motosikletli 2 şüpheli tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda M.K.B yaralandı.

İstanbul'da motosikletli saldırganlar ateş açtı!
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DHA
Yayınlanma: 18.11.2024 - 15:29

Olay, 14 Kasım Perşembe günü saat 23.30 sıralarında Zeyrek Mahallesi İtfaiye Caddesi'nde meydana geldi. Çalıştığı işyerinden çıkan M.K.B., iş arkadaşlarıyla sokakta yürümeye başladı.

Kısa süre sonra arkalarından gelen motosikletli 2 kişiden biri M.K.B. ve arkadaşlarına silahla ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Silahlı saldırı sırasında M.K.B. bacağından yaralanırken çevredeki kasap dükkanına çok sayıda kurşun isabet etti.

Olay sonrası motosikletli şüpheliler hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan M.K.B.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Ekipler motosikletli saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.


Etiketler: #Fatih #silah #silahlı saldırı

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