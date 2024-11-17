ABD basını: Biden'dan Ukrayna'ya Rusya karşısında 'silah' izni

ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik saldırılarında ABD yapımı silahları kullanmasına yönelik kısıtlamaları kaldırdığı iddia edildi.

ABD basını: Biden'dan Ukrayna'ya Rusya karşısında 'silah' izni
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İHA
Yayınlanma: 17.11.2024 - 21:41

ABD'nin Rusya topraklarına yönelik saldırılarda Ukrayna'ya ABD yapımı silahları kullanmasına izin verdiği iddia edildi.

ABD basınının adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberlerde, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik saldırılarında ABD yapımı silahları kullanmasına yönelik kısıtlamaları kaldırdığı iddia edildi.

İLK SALDIRIDA...

Söz konusu kararın Ukrayna-Rusya savaşında ABD politikasında önemli bir değişiklik olduğunu ifade eden kaynaklar, Ukrayna'nın önümüzdeki günlerde ilk uzun menzilli saldırılarını gerçekleştirmeyi planladığını öne sürerek, Rusya topraklarına yönelik ilk saldırılarda muhtemelen 300 kilometre menzile sahip ATACMS roketlerinin kullanılacağını aktardı.

Beyaz Saray tarafından karara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.


Etiketler: #ABD Başkanı Joe Biden #Ukrayna #Ukrayna-Rusya

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