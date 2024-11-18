Bağcılar'da yolda yürüyenlere silahlı saldırı: 2 yaralı!

İstanbul Bağcılar'da caddede yürüyen 2 kişi, otomobilden düzenlenen silahlı saldırı sonucu yaralandı. Saldırganlar otomobil ile uzaklaşırken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bağcılar'da yolda yürüyenlere silahlı saldırı: 2 yaralı!
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DHA
Yayınlanma: 18.11.2024 - 08:18

Olay, saat 01.00 sıralarında Yenigün Mahallesi Bağcılar Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, plakası alınamayan otomobille gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, cadde üzerinde yürüyen 2 kişiye silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu iki kişi yaralanırken, şüpheliler otomobil ile kaçtı.

Çevredeki yurttaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalede bulunarak ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise olayın yaşandığı caddede önlem alarak detaylı inceleme yaptı. Çevredeki güvenlik kameralarını da inceleyen polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

 

 


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