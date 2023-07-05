Yayınlanma: 05.07.2023 - 12:00

Güncelleme: 05.07.2023 - 12:00

Nargile yasağına dair araştırmalar hız kazandı. Sosyal medyada yayılan bilgiye göre kafelerde nargile satışı ikinci bir açıklamaya kadar yasaklandı. "İstanbul'da nargile yasaklandı mı, ne zaman başlayacak? Kafelerde nargile yasaklandı mı, açıklama geldi mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Konu hakkında yapılacak olan açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, İstanbul'da nargile yasaklandı mı? Kafelerde nargile yasaklandı mı? Nargile kafeler kapatılıyor mu? İşte ayrıntılar...

İSTANBUL'DA NARGİLE YASAKLANDI MI?

İstanbul Valiliği, kafelerde nargile servisini yasakladı. Yapılan resmi açıklamada "İlimiz Hıfzıssıhha Meclisinin 29.06.2021 tarihli ve 54 sayılı kararı ile de nargile salonu/kafesi olan iş yerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edildiği ve konaklama tesisleri, plaj, piknik alanları ve parklar dahil olmak üzere hiçbir işyerinde nargile servisinin yapılmamasına karar verilmiştir" denildi.

NARGİLE Mİ, SİGARA MI DAHA ZARARLI?

Türkiye'de 100 bin, dünya genelinde ise tütün kullanımına bağlı hastalıklar nedeniyle yılda 6 milyon kişi hayatını kaybediyor.

Nargiledeki arsenik, nikel, kobalt, krom ve kurşun miktarı, sigara dumanındaki miktarlara göre çok daha yüksektir. Bir nargile içiminde alınan nikotin miktarı, bir sigaradan alınan nikotin miktarının %70 fazlasıdır...

Sigara içen bir kişi ortalama 8-12 kez dumanı içine çekerken bir nargile içiminde ise ortalama 20-200 kez duman çekilir. 1 saatlik bir nargile içiminin ortalama 50 sigaraya denk olduğu düşünülmektedir.

Son yıllarda özellikle gençler arasında trend haline gelen nargile de en az sigara kadar zararlı. İçerisindeki ağır metaller nedeniyle 1 nargile belki de 4-5 paket sigarayla eşdeğer zarara yol açabilir. Nargilenin bu kadar zararlı olmasının nedeni içerdiği nikel, kobalt ve kurşun oranının sigaradan çok daha yüksek olması. Nargile içilen mekanların giderek yaygınlaşması ve aromalılarının tüketilmesi, özellikle gençler arasında nargilenin daha sosyal ve zararsız bir tütün ürünü olduğu yönünde yanlış bir kanaat uyanmasına neden oluyor. Ayrıca nargile cafelerde umuma açık bir şekilde kullanılan ve yeterince dezenfekte edilmeyen nargileler aracılığı ile verem başta olmak üzere birçok enfeksiyonel hastalık kişiden kişiye bulaşabilir.