İstanbul Valiliği'nden yeni karar: Sahil ve parklarda nargile servisi yasaklandı

Yayınlanma: 05.07.2023 - 11:56

Güncelleme: 05.07.2023 - 12:30

İstanbul Valiliği, nargile salonu ve kafelerde nargile servisine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edileceğini duyurdu.

Covid-19 salgınının Türkiye'de de başladığı 2020 tarihinde nargile kafelerin faaliyeti geçici süreliğine durdurulmuştu.

YENİ AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Valiliği'nden nargile yasağına ilişkin yeni bir açıklama geldi. Valilik, yeni bir karar alınıncaya kadar plajlar, sahiller, ormanlar, mesire alanları ve parklarda nargile servisinin yasaklandığını duyurdu.

VALİ GÜL'DEN 'NARGİLE YASAĞI' AÇIKLAMASI

İstanbul Valisi Davut Gül de nargile kararına ilişkin bir açıklama yaptı.

Twitter'dan mesaj paylaşan Gül, "İstanbul’da; plajlar, sahiller, ormanlar, mesire alanları ve parklarda nargile içilmesi yasaklanmıştır. Buraların dışındaki ruhsatlı nargile salonlarıyla ilgili bir kısıtlamaya gidilmemiştir" dedi.

İstanbul’da; plajlar,sahiller,ormanlar,mesire alanları ve parklarda nargile içilmesi yasaklanmıştır.



Buraların dışındaki ruhsatlı nargile salonlarıyla ilgili bir kısıtlamaya gidilmemiştir. — Davut GÜL (@gul_davut) July 5, 2023

"NARGİLE SERVİSİNİN YAPILMAMASINA KARAR VERİLMİŞTİR"

İstanbul Valiliği'nin resmi sitesinde yapılan açıklama şöyle:

"Nargile Salonu ve Nargile Kafelerin faaliyetleri 16.03.2020 tarihli 5361 sayılı Bakanlığımız emri gereğince geçici süreliğine durdurulmuştu. İlimiz Hıfzıssıhha Meclisinin 29.06.2021 tarihli ve 54 sayılı kararı ile de nargile salonu/kafesi olan iş yerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edildiği ve konaklama tesisleri, plaj, piknik alanları ve parklar dahil olmak üzere hiçbir işyerinde nargile servisinin yapılmamasına karar verilmiştir."