İstanbul Valiliği'nden yeni karar: Sahil ve parklarda nargile servisi yasaklandı
İstanbul Valiliği plajlar, sahiller, ormanlar, mesire alanları ve parklarda nargile içimini yasakladı. Yapılan resmi açıklamada "İlimiz Hıfzıssıhha Meclisinin 29.06.2021 tarihli ve 54 sayılı kararı ile de nargile salonu/kafesi olan iş yerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edildiği ve konaklama tesisleri, plaj, piknik alanları ve parklar dahil olmak üzere hiçbir işyerinde nargile servisinin yapılmamasına karar verilmiştir" denildi.
İstanbul Valiliği, nargile salonu ve kafelerde nargile servisine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edileceğini duyurdu.
Covid-19 salgınının Türkiye'de de başladığı 2020 tarihinde nargile kafelerin faaliyeti geçici süreliğine durdurulmuştu.
YENİ AÇIKLAMA GELDİ
İstanbul Valiliği'nden nargile yasağına ilişkin yeni bir açıklama geldi. Valilik, yeni bir karar alınıncaya kadar plajlar, sahiller, ormanlar, mesire alanları ve parklarda nargile servisinin yasaklandığını duyurdu.
VALİ GÜL'DEN 'NARGİLE YASAĞI' AÇIKLAMASI
İstanbul Valisi Davut Gül de nargile kararına ilişkin bir açıklama yaptı.
Twitter'dan mesaj paylaşan Gül, "İstanbul’da; plajlar, sahiller, ormanlar, mesire alanları ve parklarda nargile içilmesi yasaklanmıştır. Buraların dışındaki ruhsatlı nargile salonlarıyla ilgili bir kısıtlamaya gidilmemiştir" dedi.
İstanbul’da; plajlar,sahiller,ormanlar,mesire alanları ve parklarda nargile içilmesi yasaklanmıştır.— Davut GÜL (@gul_davut) July 5, 2023
Buraların dışındaki ruhsatlı nargile salonlarıyla ilgili bir kısıtlamaya gidilmemiştir.
"NARGİLE SERVİSİNİN YAPILMAMASINA KARAR VERİLMİŞTİR"
İstanbul Valiliği'nin resmi sitesinde yapılan açıklama şöyle:
"Nargile Salonu ve Nargile Kafelerin faaliyetleri 16.03.2020 tarihli 5361 sayılı Bakanlığımız emri gereğince geçici süreliğine durdurulmuştu. İlimiz Hıfzıssıhha Meclisinin 29.06.2021 tarihli ve 54 sayılı kararı ile de nargile salonu/kafesi olan iş yerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edildiği ve konaklama tesisleri, plaj, piknik alanları ve parklar dahil olmak üzere hiçbir işyerinde nargile servisinin yapılmamasına karar verilmiştir."
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