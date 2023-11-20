İstanbul’da okulların yeniden açılmasıyla sabah trafik yoğunluğu oluştu
Türkiye genelinde okullarda bir haftalık ara tatilin sona ermesiyle okullarda dersler yeniden başlıyor. Okulların ilk gününde İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 50’yi geçti.
Bir haftalık ara tatilin ardından haftanın ilk gününde kentin her iki yakasında D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında trafik yoğunluğu oluştu. Sabah saatlerinde iş trafiğine okul servisleri ve şahsi araçların da dahil olmasıyla İstanbul’un her iki yakasında trafik yoğunluğu yüzde 50’lere ulaştı. Sabah 08.00 sıralarında Avrupa Yakası’nda yüzde 51 civarında olan trafik yoğunluğu Anadolu Yakası’nda yüzde 60’lara ulaştı.
D-100 karayolunda Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkilerinde de trafik yoğunluğu yaşandı.
Okulların bulunduğu ara sokaklarda da servis araçları ve çocuklarını özel araçlarla getiren veliler nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.
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