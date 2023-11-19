Ulaşıma 'kar' engeli: Trafik durma noktasında!
Kocaeli'de yoğun kar nedeniyle TEM Otoyolu'na ulaşım aksadı, İstanbul istikametinde ulaşım zaman zaman durma noktasına geldi.
Kocaeli'de yoğun kar yağışı etkili oldu. TEM Otoyolu'nda ulaşım aksadı.
Sürücüler araçları ile yavaş ilerlerken, İstanbul istikametinde ulaşım zaman zaman durma noktasına geldi. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Yolun Ankara istikametinde de ulaşım yavaş ilerliyor.
Karayolları ekipleri de bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.
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