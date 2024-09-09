İstanbul’da okulun ilk günü trafik yoğunluğu yaşandı
2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler okulun ilk günü için yollara düştü. İstanbul’da okulların açılması dolayısıyla özellikle ana arterlerde trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik yoğunluğunun yüzde 55 olduğu görüldü.
2024 - 2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla milyonlarca öğrenci için bugün ilk ders zili çaldı.
Okulların açıldığı ilk gün İstanbul’da özellikle ana arterlerde sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı.
E-5 karayolu Yenibosna mevkii Edirne istikametinde yoğun araç trafiği yaşandığı görüldü. İBB verilerine göre İstanbul’da trafik yoğunluğu yaklaşık yüzde 55 oranlarında ölçüldü.
Etiketler: #eğitim öğretim yılı #İstanbul #Okullar
En Çok Okunan Haberler
-
- Narin öldürüldüğü köyde toprağa verilecek
- Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu
- Diyarbakır Valisi'nden 'Narin' açıklaması
- Gözaltı sayısı 23'e yükseldi!
- Cem Küçük'ten Hande Fırat'a 'teğmenler' tepkisi
- Narin’in ablasının da öldüğü ortaya çıktı!
- Narin’in yakınına yumruklu saldırı!
- '40 yıllık dostluğum var, Refah Partisi geleneğinden...'
- Yeni emeklilik sisteminin ayrıntıları ortaya çıktı
- Ümit Özdağ'dan yeni 'Polatlar' açıklaması