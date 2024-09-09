İstanbul’da okulun ilk günü trafik yoğunluğu yaşandı

2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler okulun ilk günü için yollara düştü. İstanbul’da okulların açılması dolayısıyla özellikle ana arterlerde trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik yoğunluğunun yüzde 55 olduğu görüldü.

İstanbul’da okulun ilk günü trafik yoğunluğu yaşandı
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İHA
Yayınlanma: 09.09.2024 - 08:06

2024 - 2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla milyonlarca öğrenci için bugün ilk ders zili çaldı.

Okulların açıldığı ilk gün İstanbul’da özellikle ana arterlerde sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı.

E-5 karayolu Yenibosna mevkii Edirne istikametinde yoğun araç trafiği yaşandığı görüldü. İBB verilerine göre İstanbul’da trafik yoğunluğu yaklaşık yüzde 55 oranlarında ölçüldü.


Etiketler: #eğitim öğretim yılı #İstanbul #Okullar

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