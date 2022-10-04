İstanbul'da oltasına camgöz cinsi yavru köpek balığı takıldı
Beykoz sahilinde balık tutmaya giden Arif Köse'nin oltasına Camgöz cinsi yavru köpek balığı takıldı. Köse, balığı tekrar denize bıraktı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olta balıkçısı Arif Köse 2 Ekim Pazar günü akşam saatlerinde Beykoz sahilinde oltasını boğaza fırlattı. Bir süre sonra oltasında hareketliliği farkeden köse, oltasını güçlükle çekmeye başladı. Kısa sürede su yüzeyine çıkan yaklaşık 90 santim boyundaki balığı gören köse, şaşkına döndü.
Köse'nin oltasına takılan balığın Camgöz cinsi yavru köpek balığı olduğu belirlendi. Balığı kıyıya çıkaran Köse, daha sonra tekrar denize bıraktı.
"YAKLAŞIK 90 SANTİM BOYUNDA 5 KİLOGRAM CİVARINDAYDI"
Arif Köse "Ben her hafta sonu Beykoz Çubuklu'da balık tutmaya giderim hobi olarak. Bu hafta sonu da öyle gittik. İlk önce istavrit aldık sonra palamut balığı çektik. Yemli olarak olta atmaya başladım. İlk önce irice bi vatoz balığı aldık. Onu azad ettikten sonra tekrar oltamı attım. Sonrasında şiddetli şekilde vurmaya başladı olta. Baya bi zorluk yaşadım. En son su yüzeyine çıkınca köpek balığı olduğunu anladık. Büyük bi sevinç ve heyecan oldu. İlk defa böyle bir şey ile karşılaştık. Etraftaki insanlar da baya bi heyecanlandılar. Köpek balığını zorda olsa kıyıya çıkardık. İğnelerinden kurtardıktan sonra, birkaç hatıra fotoğrafı çektikten sonra doğasına bıraktık. Yaklaşık 90 santim boyunda 5 kilogram civarındaydı. Camgöz olarak geçiyormuş cinsi. Gayet sağlıklı bir balıktı. 2019 dan beri balık tutarım. Boş bulunduğum zamanlarda hep giderim" ifadelerini kullandı.
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