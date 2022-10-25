İstanbul'da ölümlü kaza: Trafik ışıklarından geçen kadına kamyon çarptı
Büyükçekmece’de yolun karşısına geçmek için trafik ışıklarında bekleyen 55 yaşındaki kadın, cadde üzerinden bir kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza sonrası sürücü yakalandı.
İstanbul Büyükçekmece'De dün öğlen saatlerinde Hürriyet Mahallesi Çatalca Yolu Caddesi üzerinde feci bir kaza meydana geldi. İddiaya göre; 55 yaşındaki Hanife Güler, trafik ışıklarında karşıdan karşıya geçmek için bekledi.
HAYATINI KAYBETTİ
Karşıdan karşıya geçmek için hamle yapan kadına kamyon çarptı. Çarpmanın etkisi ile Güler ağır yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine gelen ambulans ekipleri Güleri’i hastaneye kaldırdı. Kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Sürücü ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Video Haberler
- 90'lık gelin ile 77'lik damat nikah masasında
- Bulgurların lezzetin buradan geliyor
- Görenlerin ilgi odağı oldu
- Elma büyüklüğündeki cevizler şaşırtıyor
- 58 yıldır altından ayrılmadığı çınar ağacına adı verildi
- Tropikal Meyve Festivali yarışmalarla devam etti
- Ölüme davetiye çıkardı
- Diyarbakır’da uçuşlara sis engeli
- Mücadeleci bir baroya ihtiyaç var
- 'Öğrenilmiş çaresizliği aşacağız'
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte AKP'nin İstanbul'daki oy oranı
- 90'lı yıllara damga vuran isim yaşamını yitirdi
- 'Yüksek dozda ilaç kullanıyor'
- Okul önünde çatışma: 2 ölü, 13 yaralı
- İngiltere'nin yeni başbakanı belli oldu
- Doğrudan gol oldu!
- İngiltere'deki siyasi kriz sterlini kötü etkiliyor
- İç çamaşırına kadar soyup...
- Erdoğan'a 'Soylu' sürprizi
- Meteoroloji'den '5 günlük' uyarı