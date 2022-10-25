İstanbul'da ölümlü kaza: Trafik ışıklarından geçen kadına kamyon çarptı

Büyükçekmece’de yolun karşısına geçmek için trafik ışıklarında bekleyen 55 yaşındaki kadın, cadde üzerinden bir kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza sonrası sürücü yakalandı.

İHA
25 Ekim 2022 Salı, 10:18
İstanbul'da ölümlü kaza: Trafik ışıklarından geçen kadına kamyon çarptı
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İstanbul Büyükçekmece'De dün öğlen saatlerinde Hürriyet Mahallesi Çatalca Yolu Caddesi üzerinde feci bir kaza meydana geldi. İddiaya göre; 55 yaşındaki Hanife Güler, trafik ışıklarında karşıdan karşıya geçmek için bekledi.

HAYATINI KAYBETTİ

Karşıdan karşıya geçmek için hamle yapan kadına kamyon çarptı. Çarpmanın etkisi ile Güler ağır yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine gelen ambulans ekipleri Güleri’i hastaneye kaldırdı. Kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 

Sürücü ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 



Büyükçekmece trafik kazası

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