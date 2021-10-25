İstanbul'da operasyon: 285 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 285 kilogram eroin ele geçirildi.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası bağlantısı olan bir şebekenin, yurt dışından getirilen ve yurt içinde üretilen yüklü miktarda uyuşturucuyu piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında 23 Ekim’de Esenyurt ve Şişli’de 2 adresse düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda 285 kilogram eroin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Uyuşturucunun kaynağı hakkında ise herhangi bir açıklama yapılmadı.
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