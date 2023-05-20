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İstanbul'da 'organ ticareti' operasyonu: 14 gözaltı

İstanbul’da, yurtdışında organ nakli bekleyen kişileri bulup Türkiye’ye getirerek, burada organ verecek kişileri ayarlayan ve sahte evraklarla naklin gerçekleşmesini sağlamaya çalışan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 20.05.2023 - 09:27
İstanbul'da 'organ ticareti' operasyonu: 14 gözaltı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, yurtdışında organ nakli bekleyen kişileri, Türkiye'ye getirerek burada organ verecek kişilerle buluşturan, sahte belgelerle resmi kurumlardan karar almaya çalışan şüphelilerle ilgili soruşturma başlattı.

14 GÖZALTI

Soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Yapılan çalışmalarda ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek', 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak', Organ ve doku ticareti’ suçlarını işlediği tespit edilen 14 şüphelinin adreslerine sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.


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