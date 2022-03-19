İstanbul'da organ ticareti operasyonu: Gözaltılar var

19 Mart 2022 Cumartesi, 11:45

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki özel hastanelerde farklı tarihlerde sahte belgelerle kendilerini arkadaş ve akraba gibi gösteren yabancıların organ nakli ameliyatı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında düzenlenen 2 operasyonda, 1 Ürdün, 2 Suriye, 1 Kazakistan, 1 Ukrayna ve 1 Rusya yurttaşı gözaltına aldı.

Şüphelilerin adresleri ve kaldıkları otel odasındaki aramalarda, çok sayıda sahte belge ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



