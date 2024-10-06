İstanbul’da IŞİD'in bomba imalatçısı yakalandı
İstanbul'da düzenlenen operasyonda terör örgütü IŞİD'in bomba imalatçısı olduğu bildirilen bir kişi yakalandı.
Terör örgütü IŞİD'in yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün bomba imalatçısı olduğu aktarılan bir kişi İstanbul’da yakalandı.
34 yaşındaki R.H.'nin tutuklandığı bildirildi.
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