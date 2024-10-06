İstanbul’da IŞİD'in bomba imalatçısı yakalandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda terör örgütü IŞİD'in bomba imalatçısı olduğu bildirilen bir kişi yakalandı.

İstanbul’da IŞİD'in bomba imalatçısı yakalandı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.10.2024 - 10:08

Terör örgütü IŞİD'in yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün bomba imalatçısı olduğu aktarılan bir kişi İstanbul’da yakalandı.

34 yaşındaki R.H.'nin tutuklandığı bildirildi.


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