İstanbul'da ortalık karıştı! Tartıştığı kişiyi vurdu, gelen polislere de ateş açtı
İstanbul Küçükçekmece'de tartıştığı kişiyi tüfekle vurduktan sonra kendini evine kilitleyen ve balkondan havaya rastgele ateş eden şüpheli, gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre Fatih K, Sultan Murat Mahallesi'nde akşam saatlerinde evinin yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı kişiyi tüfekle vurdu. Evinin bulunduğu sokağa gelen Fatih K, kendisine müdahale etmeye çalışan polis ekiplerine ateş etti.
Evine giderek kapıyı kilitleyen ve ardından balkona çıkan Fatih K, tüfekle havaya ateş açtı.
Bu sırada çevrede geniş güvenlik önlemi alan özel harekat ekipleri, düzenledikleri operasyonla eve girdi. Ekiplerin ikna çalışması sonucu teslim olan şüpheli Fatih K. gözaltına alındı.
Öte yandan şüphelinin tüfekle yaraladığı kişinin hastanede tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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