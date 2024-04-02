Bursa'daki silahlı saldırıda yeni gelişme: 3 zanlı yakalandı!

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 1'i çocuk 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 02.04.2024 - 17:48
Bursa'daki silahlı saldırıda yeni gelişme: 3 zanlı yakalandı!
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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kırsal Taşpınar Mahallesi'nde yaşanan olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ercan T. (36) Murat Y. (34) ve Turgut Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları Mustafakemalpaşa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Açıklamada, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında kamuoyunun bilgilendirileceği aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

Taşpınar Mahallesi'nde 31 Mart'ta Ercan Y. ve Murat Y., akrabaları Yusuf Y.'ye (50) silahla ateş ederek kaçmıştı.

Saldırıda, Yusuf Y. hayatını kaybetmiş, Simge Gül E. (24) ile G.A.B. (3) adlı kız çocuğu yaralanmış, 3 şüpheli olayda kullanılan 2 tüfek ve 1 tabancayla yakalamıştı.


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