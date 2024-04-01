Kızıltepe’de silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

Yayınlanma: 01.04.2024 - 14:49

Güncelleme: 01.04.2024 - 14:49

Bahçelievler Mahallesi’nde öğle saatlerinde Şükrullah Abdulsametoğlu otomobiliyle seyir halindeyken yanına yaklaşan ve ismi henüz öğrenilemeyen bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Şükrullah Abdulsametoğlu’nun vücudunun çeşitli yerlerine mermiler isabet etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırı sonucu ağır yaralanan Abdulsametoğlu, Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.