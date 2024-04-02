Seçimi kazanan İYİ Partili Bülent Kara'nın evine silahlı saldırı!
Giresun’ın Tirebolu ilçesinde en fazla oyu alarak resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçilen İYİ Partili Bülent Kara’nın evine silahlı saldırı düzenlendi.
Giresun’un Tirebolu ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçilen Bülent Kara’nın evine dün akşam saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. İYİ Partili Kara’nın evine yapılan saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.
ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Polis ekipleri Kara’nın evine ateş açtıktan sonra olay yerinden hızla kaçmaya çalışan saldırganı kısa sürede yakalandı. Polis şüpheliyi gözaltına alırken, saldırının nedeni ve ayrıntılarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, "Tirebolu İlçesinin yeni seçilen İYİ Parti Belediye Başkanımız Sn. Bülent Kara’nın evinin kurşunlanmasını şiddetle kınıyor, olayın failinin ve azmettiricilerinin bir an önce yargı önünde hak ettikleri cezayı almaları için yetkililerce gereğinin yapılmasını bekliyor, Başkanımıza geçmiş olsun diyoruz. Olayın takipçiyiz" ifadeleriyle olayı duyurdu.
Tirebolu İlçesinin yeni seçilen İYİ Parti— Ünzile Yüksel (@avunzileyuksel) April 1, 2024
Belediye Başkanımız Sn.@bulentkara028’nın evinin kurşunlanmasını şiddetle kınıyor, olayın failinin ve azmettiricilerinin bir an önce yargı önünde hak ettikleri cezayı almaları için yetkililerce gereğinin yapılmasını bekliyor,…
En Çok Okunan Haberler
-
- 31 Mart sonrası ilk 'erken seçim' çağrısı
- Meral Akşener'den 'kongre' açıklaması!
- İşte İBB Meclisi'ndeki CHP ve AKP'nin üye sayısı
- Bahçeli'den ilk yorum!
- 'Evrak çalmak için kameraları kapattırdılar'
- İYİ Parti'de art arda istifalar...
- Arap basını seçim sonuçlarını nasıl gördü?
- Kavuncu'ya 'Hür ve müstakil' şoku
- O ilçe AKP'den CHP'ye geçti
- Yandaş gazeteler seçimi nasıl gördü?