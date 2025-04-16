İstanbul'da oto galeriye el yapımı patlayıcıyla saldırı! 1 ay önce tehdit edilmişler...
Bağcılar'da bir oto galeriye el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Bir kişinin yaya olarak gelip saldırıyı gerçekleştirdiği ve şiddetli patlamanın yaşandığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
Oto Galericiler Sitesinde 14 Nisan Pazartesi günü oto galericiler sitesinde bir galeriye yaya olarak gelen kimliği belirlenemeyen şüpheli, bir süre bekledikten sonra iş yeri çalışanını dışarı çağırdı.
Çalışanın dışarı çıkmasının ardından yanındaki patlayıcı maddeyi galerinin içine atan şüpheli, koşarak uzaklaştı. Galeride meydana gelen patlama nedeniyle, iş yerinin tüm camları kırıldı ve hasar oluştu.
İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri geldi. Uzman ekiplerin incelemesinde, dükkana atılan patlayıcının el yapımı olduğu değerlendirildi.
1 AY ÖNCE TEHDİT EDİLMİŞLER!
İş yeri sahiplerinin yaklaşık 1 ay önce bir çete tarafından haraç vermeleri yönünde tehdit edildikleri iddia edilirken, polis patlayıcıyı atan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
SALDIRI KAMERADA
Saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Bir kişinin yürüyerek galerinin önüne gelmesi, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra iş yerinde şiddetli patlama yaşanması ve saldırganın kaçışı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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