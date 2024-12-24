İstanbul'da otoparkta dehşet: Başından vurulmuş halde bulundu
İstanbul Büyükçekmece’de 4 katlı bir apartmanın otoparkında 42 yaşındaki Bora Engin isimli vatandaş silahla vurulmuş halde buldu.
Olay, Sabah 07.00 sıralarında Büyükçekmece Fatih Mahallesi Adnan Kahveci Caddesinde yaşandı.
42 yaşında Bora Engin isimli yurttaş yaşadığı 4 katlı apartmanın otoparkında bina sakinleri tarafından silahla vurulmuş halde buldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Engin’in hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri de olay yerinde çalışma başlattı.
42 yaşındaki şahsın cenazesi biten incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
Öte yandan, Bora Engin’in 11 yaşında kızı olduğu öğrenildi.
Etiketler: #Büyükçekmece #intihar
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan 'emekliler' açıklaması
- Can Grubu'ndan 'şimdi ne olacak' sorusuna yanıt!
- Mühimmat fabrikasında patlama
- Belgrad Ormanları yapılaşmaya mı açılacak?
- AKP koridorlarında konuşulan 'erken seçim tarihi' sızdı
- AKP’ye katılacaklar mı?
- 'Kürt dostlarımız tarafından...'
- Bingöl'deki kazada acı ayrıntı
- 'Bahçeli efendi yeni uyandı!'
- Gayrimüslimlerin tapuları üzerinden dönen yolsuzluk