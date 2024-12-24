Marmaray'da intihar: Bir erkek raylara atlayarak yaşamına son verdi

Marmaray Bostancı istasyonunda bir kişinin intihar ettiği öğrenildi. Seferlerin tek hat üzerinden yapıldığı belirtildi. İntihar eden kişinin kimliği henüz belirlenemedi.

Marmaray'da intihar: Bir erkek raylara atlayarak yaşamına son verdi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.12.2024 - 12:53

Marmaray Bostancı İstasyonu’nda erkek bir şahıs trenin altına atlayarak intihar etti.

Olay, saat 12.30 sıralarında Bostancı Marmaray İstasyonunda gerçekleşti. 

44 YAŞINDA VE ERKEK

Gebze yönüne doğru istikamette olan trenin altına atlayan kimliği henüz belirlenemeyen, iddiaya göre, 44 yaşındaki erkek bir şahıs vagonların altında kaldı. 

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans, polis, UMKE ve olay yeri inceleme ekipleri geldi. İnceleme yapan ekipler, intihar eden şahsın cansız bedenini vagonların altından çıkararak ambulans ekiplerine teslim etti. 

Olay esnasında Marmaray seferleri tek yönlü olarak sağlandı, yoğun yolcu kuyruğu oluştu.  Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

MARMARAY'DAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Marmaray'dan yeni bir açıklama geldi.

Açıklamada, "Marmaray trenlerimiz çift hattan işletilmeye başlanmış olup tren trafiği düzenleme çalışmaları devam etmektedir" denildi.


Etiketler: #marmaray #intihar

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