İstanbul'da park halindeki otomobil alev alev yandı!

Kartal'da park halindeki otomobil alev alev yandı. O anlar çevredeki yurttaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 29.12.2023 - 08:02
İstanbul'da park halindeki otomobil alev alev yandı!
Abone Ol google-news

İstanbul'un Kartal ilçesine bağlı Yeni Soğanlık Mahallesi'nde saat 02.00 sıralarında bir yangın meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Senem Sokak üzerinde park halinde bulunan bir otomobil bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangın kısa sürede tüm otomobili sararken, çevredeki yurttaşlar alevlere yangın tüpü ile müdahale etti.

CEP TELEFONU KAMERALARINA YANSIDI!

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Olayda yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.     

Öte yandan, alev topuna dönen otomobilin yanma anları çevredeki yurttaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. 


alev araç İstanbul otomobil Yangın

İlgili Haberler

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Samsun'da park halindeki otomobil alev alev yandı

Samsun'da park halindeki otomobil alev alev yandı
Halk otobüsü alev alev yandı!

Halk otobüsü alev alev yandı!

En Çok Okunan Haberler