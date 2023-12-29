İstanbul'da park halindeki otomobil alev alev yandı!

Yayınlanma: 29.12.2023 - 08:02

Güncelleme: 29.12.2023 - 08:02

İstanbul'un Kartal ilçesine bağlı Yeni Soğanlık Mahallesi'nde saat 02.00 sıralarında bir yangın meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Senem Sokak üzerinde park halinde bulunan bir otomobil bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangın kısa sürede tüm otomobili sararken, çevredeki yurttaşlar alevlere yangın tüpü ile müdahale etti.

CEP TELEFONU KAMERALARINA YANSIDI!

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Olayda yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, alev topuna dönen otomobilin yanma anları çevredeki yurttaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.