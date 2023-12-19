Samsun'da park halindeki otomobil alev alev yandı

Samsun'da alev alan park halindeki otomobil kullanılamaz hale geldi.

DHA
Yayınlanma: 19.12.2023 - 13:28
Samsun'da park halindeki otomobil alev alev yandı
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Samsun'un Bafra ilçesi Tabakhane Mahallesi'nde park halindeki otomobil, saat 05.30 sıralarında yanmaya başladı.

Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerce söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi.

Otomobilin yandığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.


Samsun Yangın otomobil

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