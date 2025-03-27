Murat Çalık cezaevinden yapay zeka ile Beylikdüzülülere seslendi

Yayınlanma: 27.03.2025 - 17:44

Güncelleme: 27.03.2025 - 17:48

Beylikdüzü Belediyesi'nin 10 yıldır gelenek haline gelen "Hayırlı İftar" sofrasında, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın mesajı, yapay zeka ile hazırlanarak izletildi.

-Cezaevinde kaleme aldığı satırlarla Beylikdüzü halkına seslenen Çalık, "Kelimelerim yapay zeka teknolojisi sayesinde sizlere ulaşıyor. Ramazan ayının en özel gecesinde, Kadir Gecesi'nin bereketinde 10 yıldır Beylikdüzü'nde bir gelenek haline getirdiğimiz 'Hayırlı İftar' sofrasında bir aradasınız. Beylikdüzü'nde yaşayan 415 bin insan şahidimdir, bu mübarek gecede Allah şahidim olsun ki ailemin, yol arkadaşlarımın, Beylikdüzü'ndeki tek bir vatandaşımızın başını öne eğecek tek bir sürecin içinde olmadım. Bizim başımız dik, alnımız aktır. Sizden de tek ricam karamsarlığa kapılmadan başınızı dimdik tutmanızdır" ifadelerini kullandı.

Adalet mücadelesi vermekten hiçbir zaman vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Çalık, şunları söyledi:

-Sevgili komşularım, sizlerden en büyük ricam şudur, beş yıldır her sabah binlerce çocuğumuza sessizce ulaştırdığımız vicdani ve ahlaki sorumluluğumuz dediğimiz o beslenme çantalarından tek bir zeytin tanesi bile eksilmemeli.

-Çocuklarımız için sosyal adaleti tesis etme yolundan asla dönmeyeceğiz. Çünkü geleceğimizi şekillendirecek olan o evlatlarımız ve onların yüreğinde yeşerttiğimiz insan sevgisidir, vatan sevgisidir, bayrak sevgisidir.

Değerli dostlarım, ramazan ayı sabır demektir. İyilikte yarışmak demektir. Lokmamızı paylaşmaktır. Ramazan ayı birbirimizle empati kurmak ve en önemlisi de sosyal adaleti anlamaktır. Eğer bir ülkede adalet varsa, huzur vardır, kardeşlik vardır. Dahası umut vardır. Bizler adil ve eşitlikçi bir ülke için çalışmaktan, hayatın her alanında adalet mücadelesi vermekten asla vazgeçmeyeceğiz.

-Bu gece bu sofrada fiziken yanınızda olamasam da kalpten kalbe paylaştıklarımızla her zaman yanınızda olacağım.

-Çünkü bizim esas birliğimiz ülkemize olan bağlılığımız ve sadakatimizdir. Esas gücümüz kalbimizdeki kardeşlik ve yoldaşlık duygusudur. Bu mübarek gecede dualarımızın kabul olmasını diliyorum. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Evlerinizde bolluğu, sofralarınızda bereketi kentimizde huzuru, kalplerimizde kardeşliği ve hayatımızda adaleti eksik etmesin.

-Bu süreçte her gün Saraçhane'de demokrasi nöbeti tutan hak, hukuk ve adalet arayışımızda destek olan öğrencilere, annelere, babalara, gençlere yürekten teşekkür ediyorum. Özgür günlerde, yeniden bir arada olmak umuduyla egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir. En kısa zamanda sizlere kavuşmayı temenni ediyor, Silivri'den selam ve sevgilerimi iletiyorum. Kadir Gecemiz mübarek olsun."