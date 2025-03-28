DİSK, Beylikdüzü Belediyesi’nde: 'Sınır tanımaz bir kötülükle karşı karşıyayız!'

Yayınlanma: 28.03.2025 - 14:10

Güncelleme: 28.03.2025 - 15:02

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın tutuklanarak görevden alınmasına karşı protestolar sürüyor.

DİSK üyeleri de bugün “Demokrasi mücadelesini iş yerlerine taşıyoruz. Direnişteyiz” sloganıyla Beylikdüzü Belediyesi önünde bir araya geldi. Açıklamaya Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyeleri de destek verdi.

“Emeğimiz, haklarımız, geleceğimiz ve demokrasi için ayaktayız” yazılı pankartın açıldığı protestoda, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganı atıldı. Burada konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, baskıya, tutuklamalara ve 'yargı sopası'na dikkat çekerek şunları söyledi:

"İKTİDAR BASKIYLA, ZORLA, ZULÜMLE AYAKTA KALMAYA ÇALIŞIYOR"

“Toplumsal desteğini giderek kaybeden ve seçimlerde de bunu açıkça sandıkta da gören iktidar, desteğini kaybettikçe baskıyla, zorla, zulümle ayakta kalmaya çalışıyor. İçinden geçtiğimiz süreçte de bu baskının, zorun, zulmün her gün daha fazla arttığı, sokaklarda bütün bu olan bitene, politikalara karşı itiraz eden, sesini çıkartan herkesin tutuklamalarla, baskıyla, biber gazıyla, copla susturulmaya çalışıldığı bir dönemin içerisinden geçiyoruz. Böylesi bir tarihsel dönemde her birimizin ve emeğin bütün örgütlü güçlerinin tarihsel bir sorumlulukla karşı karşıya olduğu da açıktır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesiyle başlayan, seçilmişlerin görevden alınmasıyla halkın iradesini yok sayan uygulamalarla başlayan ve devam eden bu süreç biliyoruz ki aslında demokrasiyi, ülkemizi, anayasal düzenimizi hedef alan akıl tanımaz, sınır tanımaz bir kötülükle karşı karşıya olduğumuz bir dönemi başlattı. İşte böylesi bir süreçte bizler tehlikenin farkındayız. Bütün bu politikaların hedefinin 85 milyon insanı açlığa, yoksulluğa, işsizliğe mahkûm eden bu düzenin devam etmesi olduğunu biliyoruz. Yani tehdit altında olan 85 milyon insanın işidir, ekmeğidir, çocuklarımızın geleceğidir. Tehdit altında olan demokrasidir, cumhuriyettir, memleketimizdir.

"KİMSE MUHALEFET ETMESİN İSTİYORLAR"

DİSK olarak her zaman söylediğimiz gibi demokrasi, işçinin ekmeğidir. Demokrasi yoksa ekmek de yoktur. O nedenle kurulduğumuz günden bugüne emeğimiz ve ekmeğimiz için mücadele ederken aynı zamanda demokrasiye ve memlekete de sahip çıkmak öncelikli görevimizdir. Bugün bizler demokrasi, işçinin ekmeğidir diyerek Türkiye’nin dört bir yanında, iş yerlerinde, alanlarda, meydanlarda, sokaklarda ayaktayız. Türkiye’nin dört bir yanında, neredeysek orada irademizi ortaya koyuyoruz. Biliyoruz ki amaçları çok açık.

Türkiye’yi bir asgari ücretliler, çalışan emekliler, okula aç giden çocuklar, her gün şiddete maruz kalan kadınlar ülkesi ve aynı zamanda patronundan daha fazla vergi ödeyen işçiler, emekçiler ülkesi hâline getirmeye çalışanlar, istiyorlar ki hiç kimse sesini çıkarmasın, kimse itiraz ve muhalefet etmesin; hepimiz verilenle yetinelim ve sandıkta da onların gösterdiği adaya oy verelim. Serbest seçimler sistemini bile ortadan kaldırıp onların istedikleri bir kişiye herkesi oy vermeye mahkûm etmeye çalışırken aslında bu açlık, yoksulluk ve soygun düzeninin devamı için yapıyorlar bütün bunları. O nedenle bugün buradan ve Türkiye’nin dört bir yanında iş yerlerimizden, alanlardan, meydanlardan sesleniyoruz. Asla ama asla bu soygun düzenine teslim olmayacağız. Hep birlikte emeğimize, ekmeğimize, demokrasiye ve memlekete sahip çıkacağız. Üretimden gelen gücümüzün en büyük gücümüz olduğunu bileceğiz ama aynı zamanda üretimden gelen gücümüzün örgütlüyken kullanılabilen bir güç olduğunu bileceğiz.”