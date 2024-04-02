İstanbul’da PKK operasyonu: 5 gözaltı

İstanbul’da terör örgütü PKK’ya yönelik yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 02.04.2024 - 10:43
İstanbul’da PKK operasyonu: 5 gözaltı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma neticesinde, PKK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 5 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. 

Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


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