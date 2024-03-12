MHP'den 'PKK' provokasyonu! CHP'ye verilecek oyları 'nefes' ilan etti

Yayınlanma: 12.03.2024 - 15:20

Güncelleme: 12.03.2024 - 15:28

Yerel seçimlere kısa bir süre kala Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'nin muhalefeti "terör" üzerinden hedef alan provokatif çıkışları, partide Genel Başkan Yardımcısı konumunda bulunan İsmail Özdemir'in sözleriyle doruğa ulaştı.

CHP'yi ve CHP'ye oy verecek yurttaşları hedef alan Özdemir, CHP'ye verilecek her oyun terör örgütü PKK'ye "nefes" olacağını öne sürmekten geri durmadı.

MHP’li İsmail Özdemir’in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında ilgili bölüm şöyle:

"Kahraman askerlerimiz hepimiz için canlarını ortaya koyarken, aziz milletimiz de demokratik iradeleri ile CHP-DEM ortaklığına yerel seçimlerde asla geçit vermeyecektir.

CHP’ye verilen her oyun PKK terör örgütüne verilen nefes olması tezgahı 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde tutmayacak, Cumhurun iradesi ayırmadan ve ayrışmadan Türkiye için canla başla ve hep birlikte yaşama irademizi perçinleyecek neticeyi doğuracaktır."

ÖZEL: ZAM YAPIYOR, DEM DİYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, başta AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere AKP'nin ileri gelenlerinin ve Cumhur İttifakı'nın diğer ortaklarının 'DEM Parti' üzerinden yürüttüğü aleyhteki propagandaya ilişkin Tele1'de katıldığı canlı yayında (11 Mart) şöyle demişti:

"Montaj videoları 14 Mayıs seçimine kadar hoyratça kullandılar. Bu yalan seçmenin bir kısmında iş gördü. İktidar medyasına maruz kalan seçmenler buna inandı. CHP bundan zarar gördü ve bunu devam ettirmek istiyor. Buna izin vermeyeceğiz. O ekonomide zam, zam, zam yapıyor. Bunlar konuşulmasın diye DEM, DEM, DEM diyor. Ben zammı dem vurmak istiyorum o DEM’e zam koymak istiyor. Biz bu oyuna da gelmeyiz. Kongremiz bitti, DEM Eş Genel Başkanları ayrı ayrı aradı, bir eş genel başkan ‘Yüz yüze de görüşmek isteriz’ dedi. Sonra baktık ki onların kurultayları bizden önce olmuş, ziyaretlerine gittim ve basın açıklaması yaptım. CHP her partiyle bayramlaşabilen tek parti. AKP ve MHP, DEM Parti ile bayramlaşmıyor. Peki Meclis’te ne oluyor. Sarılıyorlar. Dışarıda sahtekarlık yapıyorlar.

Biri ‘İçeride bayramlaşmıyoruz’ desin, el sıkışıyorlar, sarılıyorlar, öpüşüyorlar. Ki bunlar benim gördüklerim, arkada ne oluyor bilmiyorum. Şimdi CHP mi DEM’leniyor, onlar mı? Bizim ne İYİ Parti ne de diğer partilerle varılmış bir anlaşmamız yok. İYİ Parti ile denedik olmadı. Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Saadet Partisi ile temaslarımız oldu. Temel Karamollaoğlu ile ‘Yerel örgütlere yetki verelim’ dedik. Belli yerlerde ufak temaslar var ama olması gerekenin yüzde 1’ini geçmez."