İstanbul'da PTT aracı yaşlı çifte çarptı

Yayınlanma: 16.12.2024 - 12:50

Güncelleme: 16.12.2024 - 12:50

Olay, geçen gün Esenyurt Sultaniye Mahallesi’nde yaşandı.

Sokakta geri gelen PTT aracının sürücüsü, o esnada yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı çifte çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Ulfiye Çapar yere savrulurken, eşi ve aracın sürücüsü kadının yardımına koştu.

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı. Kazada yaşlı adamın belinden yaralandığı, Ulfiye Çapar’ın ise bacağının kırıldığı ve ameliyat olması gerektiği öğrenildi.

Yaşanan kaza anları ise kameraya yansıdı.