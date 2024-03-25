İstanbul'da restoranlarda müşterilerin 'paralarını' çalan şüpheli tutuklandı

İstanbul'da restoranlarda müşterilerin paralarını çalarak hırsızlık yaptığı belirlenen yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 25.03.2024 - 09:52
İstanbul'da restoranlarda müşterilerin 'paralarını' çalan şüpheli tutuklandı
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İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, ikisi Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde, biri de Bayrampaşa'daki bir AVM'de bulunan restoranda müşterilerin yemek yedikleri sırada paralarının çalındığı ihbarına ilişkin çalışma yürüttü.

Yapılan incelemede, şüphelinin üç ayrı olayda müşterilerden toplam 5 bin 100 dolar, 600 avro ve 5 bin 650 lira çaldığını tespit eden ekipler, güvenlik kameralarından kimliğini belirledikleri yabancı uyruklu Stefan K'yi (52) Fatih'te gözaltına aldı.

Yapılan sorgulamada şüphelinin 2 suç kaydı olduğu anlaşıldı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada hırsızlık anları iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, mağdur kişiler yemek yediği sırada arka masaya oturan şüphelinin, sandalyede bulunan monttaki cüzdanı alıp cebine koyduktan sonra olay yerinden uzaklaşması yer aldı.


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