İstanbul'da 'sağanak' etkisi: Yoğunluk yüzde 81'e ulaştı

İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini artıran yağmur, trafiği olumsuz etkiledi. İBB verilerine göre, trafik yoğunluğu saat 17.30 itibarıyla yüzde 81'e ulaştı.

İstanbul'da 'sağanak' etkisi: Yoğunluk yüzde 81'e ulaştı
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DHA
Yayınlanma: 09.12.2024 - 17:52

AKOM'dan dün yapılan açıklamanın ardından İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur, akşam saatlerinde trafikte yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

Bazı kişilerin şemsiyeleriyle yağmurdan korunduğu görülürken bazı kişiler ise otobüs duraklarına sığındı.

İBB verilerine göre, trafik yoğunluğu saat 17.30 itibarıyla yüzde 81'e ulaştı.


Etiketler: #sağanak yağış #sağanak #Trafik #İstanbul

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