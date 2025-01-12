İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor

Yayınlanma: 12.01.2025 - 13:06

Güncelleme: 12.01.2025 - 13:06

Kent genelinde sabah saatlerinde sis etkili oldu. Görüş açısının düşmesi nedeniyle yüksek katlı binaların üst kısımları görünmedi.

Yağışa aldırış etmeyen bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle yürüyüş yaparken bazıları da sahillerde oltalarını atarak Boğaz'da balık avladı.

Anadolu Yakası'nda Üsküdar Meydanı soğuk havanın da etkisiyle her zamankinden farklı olarak boş kaldı.

Avrupa Yakası'nda da Esenyurt, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Avcılar ve Büyükçekmece'de zaman zaman sağanak etkili oldu.

Soğuk ve yağışlı havanın da etkisiyle kent genelinde trafik yoğunluğu gözlenmedi.

İBB Cep Trafik Uygulaması'nda trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 18, Anadolu Yakası'nda yüzde 17, kent genelinde ise yüzde 18 olarak ölçüldü.