İstanbul'da sağanak yağış etkiliyor oluyor
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış Anadolu Yakası’nda etkili oluyor.
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul Anadolu Yakası’nda sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.
Yağış nedeniyle sürücülerin ana arter yollarda kontrollü olarak seyrettiği gözlendi.
Yağışların İstanbul’da pazar gününe kadar devam etmesi bekleniyor.
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