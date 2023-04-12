İstanbul’da sağanak yağış: Yollar göle döndü, trafik durma noktasına geldi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle Küçükçekmece ve Karaköy'de bazı yollar göle dönerken İstanbul genelinde ise trafik yüzde 87’lere çıkarak adeta durma noktasına geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul’da sağanak yağış akşam saatlerinde etkili oldu. Küçükçekmece ve Karaköy'de de etkili olan sağanak yağış, yolları göle çevirdi.
KANALİZASYON KAPAKLARI PATLADI
Aşırı yağış nedeniyle Küçükçekmece'de bazı kanalizasyon kapakları patladı. Bir araç patlayan kanalizasyona düştü. Öte yandan, Basın Ekspres yolunda ise trafik adeta durma noktasına geldi.
TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTTI
BB’nin verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 87 olarak ölçüldü.
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