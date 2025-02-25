İstanbul'da Şahin Kılıççeken'in başında olduğu suç örgütüne operasyon: 15 tutuklama
İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 15'i tutuklandı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Sancaktepe, Sultanbeyli ve çevre ilçelerde Şahin Kılıççeken'in elebaşılığında silahla "yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarına karıştıkları belirlenen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, örgüt elebaşının da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılığın sevk yazısında, "Şüphelilerin, silahlı suç örgütünün tahsilat işlemlerini gerçekleştirebilmek adına 'cemaat' adı altında toplantı masaları kurdukları, bu toplantı doğrultusunda gerekli cezayı kesmek suretiyle mağdur şahısları baskı altına aldıkları, darp-cebir yöntemlerine başvurarak amaçlarına ulaştıkları anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.
15 TUTUKLAMA
Şüphelilerden 15'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Saat verildi, avukatları belgeleri paylaşacak
- İhaleyi kazanan yeni şirket belli oldu!
- AKP’li isim ‘ucuz ve kalitesiz’ dedi, hedef gösterdi!
- Özel ve Dervişoğlu'ndan ortak açıklama
- Yeşim Salkım'dan Sinan Akçıl'a: Oğlum seni tanırım...
- Dikkat çeken ‘Öcalan’ ayrıntısı!
- CHP'li belediyeye 'konser' operasyonu
- 'Bu kısmı sevindirici...'
- 'Sahte diploma' soruşturmasında yeni gelişme
- Ümit Özdağ hakkındaki iddianamede yeni gelişme