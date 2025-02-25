Marangoz atölyesine uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Samsun'un İlkadım ilçesinde marangoz atölyesinde 2 kilo 225 gram metamfetamin ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Marangoz atölyesine uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 25.02.2025 - 09:28

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında İlkadım ilçesinde bir marangoz atölyesine operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda dolapların arkasına gizlenmiş 2 kilo 225 gram metamfetamin, 63 gram kokain, 52 sentetik hap, 8,25 gram esrar, 4 gram sentetik kannabionid, 1 hassas terazi ve 1 gaz bombası ele geçirildi.

Olayla ilgili E.İ. (37) ve Ö.B. (20) gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

 


Etiketler: #Samsun #uyuşturucu #uyuşturucu operasyonu

İlgili Haberler

Sınır kapısında 'uyuşturucu' operasyonu: LPG tanklarına gizlenmiş!

Sınır kapısında 'uyuşturucu' operasyonu: LPG tanklarına gizlenmiş!
Mersin’de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Mersin’de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Van'da ekiplerden 'uyuşturucu' baskını: Tam 7 kilo 415 gram...

Van'da ekiplerden 'uyuşturucu' baskını: Tam 7 kilo 415 gram...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler