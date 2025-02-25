Marangoz atölyesine uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Samsun'un İlkadım ilçesinde marangoz atölyesinde 2 kilo 225 gram metamfetamin ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında İlkadım ilçesinde bir marangoz atölyesine operasyon düzenledi.
Yapılan aramalarda dolapların arkasına gizlenmiş 2 kilo 225 gram metamfetamin, 63 gram kokain, 52 sentetik hap, 8,25 gram esrar, 4 gram sentetik kannabionid, 1 hassas terazi ve 1 gaz bombası ele geçirildi.
Olayla ilgili E.İ. (37) ve Ö.B. (20) gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
Etiketler: #Samsun #uyuşturucu #uyuşturucu operasyonu
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