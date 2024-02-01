İstanbul’da sahte 100 dolar veren dolandırıcı yakalandı: Taksiciler yakalayıp ifşa etti

Yayınlanma: 01.02.2024 - 11:12

Güncelleme: 01.02.2024 - 12:07

Edinilen bilgiye göre yabancı uyruklu bir şahıs, Beşiktaş Ortaköy’den taksiye bindi ve Esenyurt’a gitmek istediğini söyledi. Sonrasında Esenyurt’ta inmek istediği yere gelen şahıs, taksi ücreti olarak sürücüye 100 dolar verdi. Parada bir gariplik olduğunu fark eden sürücü, çevrede bulunan diğer taksici arkadaşlarına haber verdi.

TAKSİCİLER YAKALAYARAK İFŞA ETTİ

100 doların sahte olduğunu anlayan taksiciler, polis ekiplerine haber verdi. Ekiplerin gelmesini bekleyen yurttaşlar bu sırada yabancı uyruklu şahsın cüzdanında birkaç tane daha sahte 100 dolar olduğunu fark etti.

O anları bir başka taksi sürücüsü cep telefonu kamerasıyla kaydederken, sahte dolar dağıtan şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.