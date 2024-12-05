Diyarbakır'da sahte içki operasyonu: Yüzlerce şişe ele geçirildi!

Diyarbakır'da polis ekiplerinin son 1 haftada düzenlediği operasyonlarda 1300 şişe kaçak ve sahte içki ele geçirilirken, 22 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'da sahte içki operasyonu: Yüzlerce şişe ele geçirildi!
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DHA
Yayınlanma: 05.12.2024 - 12:42

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son 1 hafta içerisinde sahte ve kaçak alkollü içki kaçakçılığının tespitine, önlenmesine, suç ve suçluların yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda denetlenen 120 iş yerinde yapılan aramalarda 1300 şişe kaçak ve sahte içkiye el konuldu.

Operasyonlarda gözaltına alınan 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.


Etiketler: #diyarbakır #Operasyon #Sahte içki

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