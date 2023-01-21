İstanbul'da sahte bandrol operasyonu

Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 11:23

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 11:34

İstanbul Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde yer alan bir adreste tütün ürünlerine ait bandrollerin yasal olmayan bir şekilde piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine polis ekipleri dün operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda kullanılmış tütün ve tütün mamullerine ait bandrollerin kimyasal madde yardımı ile sökülüp tekrardan kullanıma hazır hale getirildiği ve piyasaya sürülmeye hazırlandığı tespit edildi.

İ.K. isimli şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda, 88 bin 500 adet sigara bandrolü ve rulo şerit halinde olan bandrol, 11 bin 200 adet makaron ve tütün paketlerinden ayrıştırılan bandrol, 2 bin 440 adet tütün kâğıdı, 10 top bandrol üzerine yapıştırmak için kullanılan rulo kâğıt ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli, kaçakçılık suçundan yapılan işlemlerin ardından mahkemece serbest bırakıldı.