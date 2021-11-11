İstanbul'da 'sahte botoks ve dolgu' operasyonu
İstanbul’un Ataşehir ve Ümraniye ilçelerinde, "sahte botoks ve dolgu" ürünlerine yönelik belirlenen iki ayrı adrese baskın yapıldı. Kaçak ve sahte tıbbi malzemelerle botoks ve dolgu uygulaması yaptığı belirlenen 2 kişi yakalanırken piyasa değeri yaklaşık bir milyon 350 bin 600 liralık sahte ürün ele geçirildi.
İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ümraniye ve Ataşehir'de sahte ürünlerle yetkisiz biçimde botoks ve dolgu uygulaması yaptığı belirlenen kişilerin yakalanması için operasyon başlattı.
Operasyonlarda, farklı markalara ait 4 bin 264 botoks ilacı (dudak dolgusu, kırışıklık önleyici, gençlik aşısı, burun askısı, yüz askısı ve kaş askısı), sıkılaştırma ve zayıflatma işlemi uygulanan üç cihaz ele geçirildi. Operasyonda, U.G. ve E.E. isimli iki şüpheli de "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde üretim yapmak" suçundan gözaltına alındı.
Yetkili ecza depolarında veya eczanelerde satılması gerekirken uygunsuz olarak depolanan ve satışa sürüldüğü belirlenen sahte botoks ve sahte dolgu ürünlerinin toplam piyasa değerinin yaklaşık bir milyon 350 bin 600 lira olduğu ifade edildi.
Operasyonda ele geçirilen ürünler ve suç unsurları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.
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