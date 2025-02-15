İstanbul'da sahte içki dehşeti... Büfeden verdiği sipariş canından etti!

Yayınlanma: 15.02.2025 - 15:23

Güncelleme: 15.02.2025 - 15:32

İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Ortaköy semtinde 25 Ocak tarihinde bir büfeden içki sipariş eden Taşkın Erdoğan (51) fenalaştı. Arkadaşı tarafından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Erdoğan, burada hayatını kaybetti.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri sahte içki sattığını belirlediği büfenin sahibi Türker Y.'yi (57) gözaltına alırken, büfede ve evinde arama yaptı.

Şüphelinin, Kağıthane'de geçen 26 Aralık'ta da sahte içki satma suçundan arandığı öğrenildi. Türker Y. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.