İstanbul'da sahte para operasyonu: Gözaltılar var

İstanbul'da piyasaya sahte para sürdükleri tespit edilen 17 şüpheliye operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

(İHA)
15 Eylül 2022 Perşembe, 09:36
İstanbul'da sahte para operasyonu: Gözaltılar var
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İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte para ürettikleri ve piyasaya sürdükleri tespit edilen 17 şüpheliye operasyon düzenledi. Operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca ve bin adet 100'lük banknot şeklinde, sahte olabileceği değerlendirilen toplam 100 bin Türkmen Manatı ele geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.


İstanbul Operasyon sahte para

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