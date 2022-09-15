İstanbul'da sahte para operasyonu: Gözaltılar var
İstanbul'da piyasaya sahte para sürdükleri tespit edilen 17 şüpheliye operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte para ürettikleri ve piyasaya sürdükleri tespit edilen 17 şüpheliye operasyon düzenledi. Operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca ve bin adet 100'lük banknot şeklinde, sahte olabileceği değerlendirilen toplam 100 bin Türkmen Manatı ele geçirildi.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.
Video Haberler
- Emekli maaşını sokak hayvanlarına harcıyor
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- 120 saatlik macerası görenleri hayran bıraktı
- 5 aydır yaylada olan göçerler dönüş yolunda
- Mansur Yavaş'tan dikkat çeken hareket
- Tiyatro gibi düğün
- Eşi benzeri yok
- Görenler şoke oluyor
- Sarıgül: Her zaman mevzideyiz, pusudayız
- İstanbul'da korkutan hortum!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'BAE’ye yolladığınız tetikçilere...'
- Saldırı görüntüleri ortaya çıktı
- 'Asgari ücretliler' sorusuna skandal yanıt
- Cenazede Türkiye'yi temsil edecek isim belli oldu
- Türkiye'nin kasası nasıl doluyor?
- 'Koordine edecek isimleri de biliyorum'
- Tarkan'ın bağış yapacağı kurumlar belli oldu
- İşte şantiyeye girişi yasaklayan yazı
- Zonguldak'ta geline kötü şaka: 'Damattan hamileyim'
- Sedat Peker'in evine silahlı saldırı: 1 yaralı