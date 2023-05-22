İstanbul'da sahte pasaport operasyonu: 3 gözaltı

Yayınlanma: 22.05.2023 - 10:10

Güncelleme: 22.05.2023 - 10:11

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'sahtecilik' suçunun önlenmesine yönelik İstanbul Büyükçekmece Başsavcılığı koordinesinde operasyon gerçekleştirdi.

EŞ ZAMANLI BASKIN

Yürütülen çalışmalarda, Esenyurt'ta 3 kişi sahte para, pasaport ve kimlik üreterek ücret karşılığında piyasaya sürdüğü tespit edildi. 19 Mayıs Cuma Günü belirlenen adreslere baskın yapıldı.

3 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 500 bin Euro, 295 bin Euro, 18.15 gram narkotik madde ile bir adet para sayma makinesi ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan şüpheliler "Sahtecilik" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.