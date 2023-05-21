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Şahan Gökbakar: Araplar tapuları zurna yapıp Türk pasaportu alıyorlar! Bunu da vatan haini denilen muhalefet mi yaptı?

Oyuncu Şahan Gökbakar, konut alımına karşılık Türk vatandaşlığı alanların videosunu paylaştı. Gökbakar, “Bunu da vatan haini denilen muhalefet mi yaptı” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.05.2023 - 11:34
Şahan Gökbakar: Araplar tapuları zurna yapıp Türk pasaportu alıyorlar! Bunu da vatan haini denilen muhalefet mi yaptı?
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Konut alımıyla Türkiye vatandaşlığı satın alanların videosunu paylaşan oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar, duruma sert tepki gösterdi. 

Söz konusu uygulama için kurulan ‘danışmanlık ofislerinden’ birini videosu yayınlayan Gökbakar, şu ifadeleri kullandı: 

“Araplar tapuları zurna yapıp Türk pasaportu alıyorlar! Bunu da vatan haini denilen Muhalefet mi yaptı?

Milli ve muhafazakar kardeşim, ecdadımız bu vatanı kanlarıyla kurtarmadı mı? Türk vatandaşlığının parayla satılmasına vicdanın nasıl el veriyor”


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