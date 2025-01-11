İstanbul'da seyir halindeki araç çapraz ateşe tutuldu!
Esenyurt ilçesinde iki otomobil tarafından sıkıştırılan araç, çapraz ateşe maruz kaldı. Saldırı sırasında saldırıya uğrayan aracın sürücüsü kontrolünü kaybederek park halindeki 3 otomobile çarptı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.
İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Bağdat Caddesi 2051 Sokak kesişiminde silahlı saldırı meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; hareket halindeki 34 BF 4721 plakalı otomobil, plakası alınamayan iki araç tarafından sıkıştırılarak çapraz ateşe tutuldu. Gerçekleşen saldırıda aracın şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek, park halindeki üç araca çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda boş kovan bulunurken, çevredeki bazı araçlarda kurşun izleri tespit edildi.
SALDIRGANLAR ARANIYOR
Saldırıdan yara almadan kurtulan sürücü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kaçan saldırganların yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı.
Etiketler: #araç #çapraz ateş #Esenyurt #silahlı saldırı
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