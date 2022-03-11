İstanbul'da seyir halindeki İETT otobüsünde yangın
İstanbul Sarıyer'de seyir halindeki bir İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın, yurttaşların müdahalesiyle söndürüldü.
Cendere yolunda Kemerburgaz'a doğru seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın nedeniyle otobüsteki yolcular tahliye edildi. Motor kısmında çıkan alevler, sürücü ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.
Kentteki yoğun kar yağışı nedeniyle yolcular bölgede mahsur kaldı.
Yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydeden bir yolcu, "Otobüs bir anda alev aldı. Kendimizi dışarı son anda attık ve mahsur kaldık" ifadelerini kullandı.
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