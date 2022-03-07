Ataşehir'de korkutan yangın!
İstanbul Ataşehir'de saat 15.00'da plastik geri dönüşüm deposunda yangın çıktı. İşçilerin ısınmak için yaktığı sobadan başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Çevredeki yurttaşların haber vermesiyle gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi 39. Sokakta saat 15.00 sıralarında bir yangın meydana geldi.
İddiaya göre, bir grup işçinin ısınmak için yaktığı sobadan başlayan yangın nedeniyle plastik geri dönüşüm deposu alevlere teslim oldu.
DEPO KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Yangını gören vatandaşlar, polis ambulans ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için seferber oldu.
Ekiplerin büyük mücadelesiyle yangın yaklaşık 1,5 saat sonra kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yangın alanında park halinde bulunan birkaç araç da maddi hasar alırken geri dönüşüm deposu kullanılmaz hale geldi. Mahalle sakinlerinin pencerelerden yangın anlarını izlemesi de dikkat çekti. Öte yandan geri dönüşüm deposunda alevlerin yükseldiği anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
GÖRGÜ TANIKLARI KONUŞTU
Mahalle sakinlerinden Emine Tankut, “Biz evde oturuyorduk. Komşumuz aradı 'Evden çıkın yangın var' dedi. Baktık her taraf tutuşmuş. İtfaiye ekiplerine haber verdik. Burası geri dönüşüm olarak kullanılıyordu” dedi.
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