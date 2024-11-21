İstanbul'da şiddetli lodos: Deniz taştı, tekneler zarar gördü!
İstanbul’da etkili olan şiddetli lodos nedeniyle İstanbul Avcılar’da deniz taştı, tekneler zarar gördü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da lodos etkili oluyor.
Şiddetli lodos nedeniyle Avcılar Ambarlı Sahili’nde dev dalgalar oluştu.
Dalgalar bazı teknelere zarar verirken deniz taştı.
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